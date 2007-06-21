Список нежелательных лиц из России передан на согласование Ющенко

Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины подготовили решение относительно списка нежелательных лиц, которое будет обнародовано, как только Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО его согласует.

Об этом в эфире канала НТН сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

"Решение относительно списка нежелательных лиц уже готово. Сейчас это решение ожидает окончательное согласование Президентом и будет обнародовано в кратчайшие сроки", - отметил он.

"С одной стороны, это решение существенно улучшает наши двусторонние украинско-российские отношения, с другой - оно серьезно защищает национальные интересы Украины", - цитирует министра “Украинская правда” .

На вопрос, готовит ли Россия со своей стороны соответствующее решение, А.ЯЦЕНЮК ответил, что "объективно оно и не могло бы двигаться по-другому".