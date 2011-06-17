«Укрзализныця» начала трансляцию своих видеороликов на YouTube

«Укрзализныця» открыла свой канал на видеохостинге YouTube. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, предприятие отныне будет регулярно публиковать на канале репортажи о своих новостях, освещать изменения в работе железнодорожного сообщения и общаться со своими пассажирами и клиентами, отвечая на их вопросы.

Размещаемые видеоролики созданы пресс-центром «Укрзализныци». В них принимают участие сотрудники и руководители предприятия, которые непосредственно отвечают за те участки работы предприятия, которые освещаются в роликах.

«Открытие видеоканала на YouTube - важный и интересный шаг для нас. Сейчас «Укрзализныця» вступает в период реформирования предприятия, и мы надеемся, что освоенные нами новые технологии позволят наладить контакт с широкой аудиторией, которая пользуется современными способами коммуникации, и информировать ее об этапах улучшения качества услуг «Укрзализныци», - прокомментировал генеральный директор предприятия Владимир КОЗАК.

Первый ролик, появившийся на YouTube, посвящен введению «Укрзализныцей» электронного документооборота для перевозок грузов по территории Украины. Это технология, которая будет введена в действие с 1 июля т.г., с целью облегчения процедуры оформления грузовых отправлений и избавления от необходимости пользоваться бумажными документами. Следующий ролик будет посвящен инструкции по использованию этой системы для клиентов «Укрзализныци».

В дальнейшем предприятие планирует освещать другие новые услуги, изменения в обслуживании пассажиров, а также подготовку украинских железных дорог к проведению Евро-2012. Предполагается, что ролики на канале будут предназначены не только для украинских, но и иностранных пассажиров, которые пользуются или намерены пользоваться услугами «Укрзализныци».