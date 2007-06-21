Мороз - главный лоббист Тендерной палаты?

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ является «главным лоббистом» ныне действующей системы госзакупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ сегодня на брифинге.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ситуация на рынке государственных закупок негативная, рынок стал коррупционным.

«Еще и сложилась ситуация, когда общественная организация - Тендерная палата Украины - контролирует вместо государства весь процесс закупок», - подчеркнул он.

По его словам, прибыли ТПУ исчисляются уже миллиардами. При этом В.БОНДАРЬ отметил, что несколько дней назад все увидели причину продолжения такой ситуации. «Необходимо было проголосовать в Верховной Раде за закон о госзакупках, поменять его, и одним махом решить проблему», но данный вопрос не удалось провести, хотя он ставился десятки раз на голосование еще тогда, когда парламент был легитимным, пояснил он. В.БОНДАРЬ напомнил ситуацию во время последнего голосования в парламенте, когда первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ попробовал поставить на голосование изменения в закон о госзакупках. «К сожалению, мы увидели, я думаю, правду, кто является главным лоббистом этой структуры (ТПУ – УНИАН) и ее куратором. Лично спикер парламента Александр МОРОЗ вступил в глобальную перепалку с первым вице-премьером и не дал возможности поставить этот вопрос на голосование», - отметил он.

Таким образом, подытожил В.БОНДАРЬ, «все увидели, кто является главным лоббистом этой организации».

Он также выразил мнение, что после выборов 30 сентября к решению данного вопроса на рынке госзакупок новое правительство вернется.

Как сообщал УНИАН, 13 июня т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.

По словам В.ЮЩЕНКО, изменения в закон о госзакупках были поддержаны действующей властью.

При этом он указал на то, что сегодня контролирующие органы в сфере госзакупок - Тендерную палату Украины и Антимонопольный комитет - возглавляют представители правящей коалиции.

“Но сегодня комиссию Тендерной палаты, высший наблюдательный орган, возглавляет председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, представителем, который регулирует эти вопросы в Антимонопольном комитете от Партии регионов, является председатель Антимонопольного комитета господин КОСТУСЕВ, который был в списке Партии регионов”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

15 июня председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА заявил, что Тендерная палата Украины выявила с начала года нарушения законодательства при использовании государственных средств их распорядителями на сумму 10,497 млрд. грн., что составляет 96,5% исследованных с начала года госзакупок.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, которые касаются порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не отвечают Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта 2006 года Президент В.ЮЩЕНКО его подписал.