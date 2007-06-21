65 малышей и кот из Палестины благополучно прибыли в Украину

Эвакуированные из Сектора Газа (Палестинская Национальная Автономия) украинцы прибыли на родину.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 4.13 в аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет "ТУ-154" Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Украинская Авиационная Транспортная Компания", на борту которого находился 91 человек (26 женщин и 65 детей).

Для помощи и доставки эвакуированных граждан в гостиницы, на авто- и железнодорожный вокзалы в аэропорт от МЧС было направлено 7 автобусов и 4 автомобиль сопровождения.

По состоянию на 7.00 все эвакуированные направлены по домам.

В эвакуационных мероприятиях личное участие принял министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Кроме того, на украинскую землю благополучно ступил лапами сибирский кот Малыш, которого палестинцы не хотели выпускать из своей страны в виду отсутствия ветеренарных справок. "Он наш украинский гражданин. Я перед самим вылетом заявила, что без него на борту моей ноги не будет, если кот не полетит с нами" - сказала "Сегодня" Ирина – хозяйка пушистого гражжданина Украины.

В аэропорту переселенцев встречали не только рыдавшие от счастья родственники, сотрудники МЧС и «скорой помощи», автобусы, которые их развозили по домама, но и министр иностранных дел Арсений Яценюк и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич. По словам Шуфрича, в секторе Газа пока еще остались 50 человек, не пожелавших покинуть Палестину, но и МИД и МЧС готовы в любую минуту, помочь им эвакуироваться, чего бы это не стоило казне.

Как сообщал УНИАН, в связи с обострением ситуации в Секторе Газа Палестинской Национальной Автономии в Посольство Украины в Израиле обратились граждане Украины, которые проживают в этом регионе, с просьбой вывезти их за пределы зоны боевых действий.

Кабинет Министров Украины выделил 450 тыс. грн. для эвакуации украинцев.