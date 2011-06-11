Христианская школа-коллегиум начнет действовать в Тернополе

В Тернополе со следующего учебного года начнет действовать христианская школа-коллегиум.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник городского управления образования Ольга ПОХИЛЯК сообщила на пресс-конференции, что христианский учебно-воспитательный комплекс 1-3 ступени школа-коллегиум решено создать на базе СОШ №12.

«Этот вопрос уже согласован с родителями, учительским коллективом и учениками. 23 ученика, которые учились на базе церкви в коллегиуме, будут учиться в этой школе. Директор коллегиума станет заместителем директора СОШ №12», - сообщила О.ПОХИЛЯК.

По ее данным, в христианской школе-коллегиуме будут дополнительные спецкурсы, факультативы и кружки христианской направленности, с 1 по 11 класс здесь будет изучаться предмет «Христианская этика».

«Христианская направленность учебного заведения - это, прежде всего, воспитание доброты, человечности, нравственности, уважения к старшим. Речь не идет о каких-либо конкретных конфессиях, никакого конкретного конфессионального направления не будет», - заверила О.ПОХИЛЯК.

Она добавила, что в Тернополе также запланировано создать и дошкольное христианское заведение, а в школах города ввести спецкурсы христианской направленности.