Ахметов отказался от хлеба

13 июня 2007 года завершилась процедура передачи 24,899% акций ЗАО "Донецкий комбинат хлебопродуктов №1" от ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» к компании "Деметра Компани", покупателю этого пакета.

В результате этой сделки СКМ полностью вышла из хлебного бизнеса, продав последний принадлежащий ей пакет акций хлебных предприятий, сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ.

«Мы приняли принципиальное решение о выходе из хлебного бизнеса еще два года назад, когда началась реструктуризация бизнеса СКМ. В прошлом году мы получили предложение о продаже всех акций наших хлебных предприятий. Мы приняли это предложение, и на текущий момент Компания СКМ не является акционером ни одного из действующих хлебозаводов», - сказал генеральный директор компании Олег ПОПОВ.

Как указывается в релизе, акции хлебоперерабатывающих предприятий появились в портфеле компании СКМ еще в 2001 году, в процессе его формирования. К концу 2004 года инвестиционный портфель компании был сформирован. В качестве основных направлений были определены традиционные для СКМ индустриальные и новые, постиндустриальные, бизнесы, обладающие высоким потенциалом для роста стоимости. Хлебный бизнес не вписывался в такую структуру, и было принято принципиальное решение о выходе СКМ из состава акционеров хлебных предприятий в случае получения адекватного предложения о покупке по экономически обоснованной цене (как сообщалось в апреле с.г., компания СКМ также продала имеющиеся у нее пакеты акций хлебных предприятий: ОАО "Дзержинский хлебокомбинат" и "Амвросиевский хлебзавод" - УНИАН).

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» - крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа, ритейле и других отраслях и сферах экономики.

В частности, компания является акционером металлургического комбината «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.