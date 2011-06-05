В камере повесился иностранец, снятый с поезда Москва-Одесса
21:35, 05 июня 2011Общество
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23-летний армянин порвал на ленты белье
В Сумской области повесился иностранец, которого сняли с поезда «Москва-Одесса» за поддельные документы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сайт Сумского еженедельника «Ваш шанс». По информации издания, 23-летнего гражданина Армении сняли с поезда «Москва-Одесса» на станции «Конотоп» пограничники, обнаружив в его паспорте следы подделки. Через несколько дней молодой человек повесился ночью в камере изолятора временного содержания Сумского погранотряда возле с. Гриценково Сумского района. Разодрав на полосы постельное белье, он привязал получившуюся веревку к батарее отопления и повесился.
По данному факту ведется проверка.
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