В камере повесился иностранец, снятый с поезда Москва-Одесса

В Сумской области повесился иностранец, которого сняли с поезда «Москва-Одесса» за поддельные документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сайт Сумского еженедельника «Ваш шанс». По информации издания, 23-летнего гражданина Армении сняли с поезда «Москва-Одесса» на станции «Конотоп» пограничники, обнаружив в его паспорте следы подделки. Через несколько дней молодой человек повесился ночью в камере изолятора временного содержания Сумского погранотряда возле с. Гриценково Сумского района. Разодрав на полосы постельное белье, он привязал получившуюся веревку к батарее отопления и повесился.

По данному факту ведется проверка.