Крымская налоговая встречает курортный сезон борьбой с ”левым” бизнесом

В рамках проведения операции «Курорт-2007» сотрудники налоговой милиции изъяли яхту у жителя Керчи и катер у жителя Алушты.

Как сообщили УНИАН в Государственной налоговой администрации АРК, сотрудники керченского отдела налоговой милиции пресекли незаконную деятельность одного из местных жителей, который предоставлял платные услуги по перевозке пассажиров на яхте. "Хозяин яхты, которая была пришвартована около одного из причалов городской набережной Керчи, за несколько десятков гривен в час возил на своем плавсредстве пассажиров вдоль берега города-героя, - сообщили в налоговой. - На момент проверки хозяин яхты не смог предоставить сотрудникам налоговой милиции необходимые на данный вид деятельности документы". Согласно протоколу, яхта, ориентировочной стоимостью 75 тыс. грн., изъята.

В Алуште за подобные нарушения – отсутствие государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности и лицензии на пассажирские перевозки, сотрудники налоговой милиции изъяли у местного жителя катер стоимостью 300 тыс. грн. Материалы по каждому из фактов будут переданы в суды.

Кроме того, в рамках операции "Курорт-2007" налоговики прекратили деятельность двух «подпольных» мини-пансионатов в Евпатории (стоимость каждого из мини-пансионатов, по предварительной оценке, превышает 200 тыс. грн.) и «подпольного» развлекательного центра в Керчи.