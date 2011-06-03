Новый глава Севастополя будет назначен в ближайшие дни?

Уволенный с должности председателя Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ считает, что новый глава ГГА будет назначен «в ближайшие дни».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.САРАТОВ высказал на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам экс-губернатора, ему неизвестно, кого назначат руководителем Севастополя.

Комментируя по просьбе журналистов «наиболее называемую в прессе» кандидатуру постоянного представителя Президента Украины в Крыму Владимира ЯЦУБЫ, В.САРАТОВ сказал: «Я Владимира Григорьевича ЯЦУБУ знаю достаточно давно, это опытный, грамотный, принципиальный руководитель».

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил В.САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.