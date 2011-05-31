Писатель Шкляр не хочет издавать роман «Залишинець» на русском

Писатель Василий ШКЛЯР отказывается издавать свой роман «Залишинець» («Черный ворон») на русском языке, несмотря на просьбы издателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом писатель заявил в телеэфире Ривненской облгостелерадиокомпании и на встрече с читателями в областном академическом музыкально-драматичном театре.

Отвечая на вопрос относительно переиздания своего романа на русском языке для жителей Донбасса и Крыма, В.ШКЛЯР, в частности отметил: «Не могу допустить, чтобы моя книга стала инструментом русификации».

Писатель также выразил удовлетворение по поводу того, что его роман хорошо читают и на украинском языке, в том числе и россияне.

В.ШКЛЯР также сообщил, что сейчас идет сбор средств на экранизацию его романа, которую дал согласие осуществить польский режиссер Ежи ГОФМАН. По его словам, идея сбора средств обществом на экранизацию этого произведения зародилась именно в РИвне во время прошлогодней презентации романа в Народном доме.

Встреча с В.ШКЛЯРОМ состоялась в переполненном зале облмуздрамтеатра, а организаторами ее были областные организации Общества «Просвіта» и Национального союза писателей Украины.

В.ШКЛЯР сказал, что вполне осознанно отказался получить Шевченковскую премию, пока министром образования, науки, молодежи и спорта будет Дмитрий ТАБАЧНИК. А на вопрос, когда он бросит курить, писатель заметил: «тогда, когда отстраним от власти ТАБАЧНИКА».