Одесского предпринимателя осудили на 5 лет

Ильичевский городской суд Одесской области постановил лишить свободы сроком на 5 лет местного предпринимателя, который на протяжении длительного периода подавал недостоверные сведения о доходах, в результате чего нанес ущерб государственному бюджету в размере 48 млн. грн..

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области, следствием установлено, что директор предприятия умышленно занизил на 3 млн. грн. объемы налоговых обязательств по НДС.

Кроме того, в судебном процессе подтвердились факты заключения им фиктивных соглашений с предприятиями-партнерами, согласно с которыми товарно-материальные ценности докупались без оформления налоговых накладных, а НДС от их стоимости в объеме 45 млн. грн. противоправно заносился в налоговый кредит.

Приговором суда злоумышленника признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Кроме лишения свободы, суд постановил удержать с руководителя предприятия 48 млн. грн. допущенной задолженности в доход государства.