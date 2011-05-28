Украина должна доказать, что каспийская нефть нужна на Балтике

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает, что Украина должна доказать экономическую целесообразность проекта по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до Гданьска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что польская сторона отказывается от достройки нефтепровода до Гданьска.

«Нужно на этом этапе как раз перейти от осознания того, что он (нефтепровод «Одесса-Броды» – УНИАН) экономически так или иначе жизнеспособен, даже если он будет обеспечивать наши нефтеперерабатывающие заводы, к пониманию того, что это выгодно и далее – потребителям Польши, и тем, кто будет брать нефть из Гданьска», - сказал министр.

Он подчеркнул, что нефтепровод «Одесса-Броды» не политический, а экономический проект. «Это не политический проект, это экономическая удачная инвестиция», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

По словам министра, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ обсуждали вопросы, связанные с нефтепроводом «Одесса-Броды». «Сегодня он работает ритмично, в режиме, задуманном с самого начала. Конечно, нам многое еще нужно сделать, чтобы превратить его в постоянно стабильную систему, и все возможности для этого есть», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 мая советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК заявил, что Польша находится в активной фазе изучения возможности достройки нефтепровода “Одесса-Броды” до Гданьска.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ОАО "Укртранснефть" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" на Мозырьский НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по нефтепроводу "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.