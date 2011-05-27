Начался суд об изнасиловании нескольких сот несовершеннолетних

Сегодня в Ильичевском районном суде города Мариуполя начался в закрытом режиме судебный процесс над двумя предпринимателями, обвиняемыми в развращении нескольких сотен несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua.

Сегодня конвой завел в зал заседания только одного из обвиняемых – 50-летнего жителя Мариуполя, а его 54-летний подельник находится в Центральной клинической больнице с инфарктом.

К моменту передачи дела в суд прокуратурой было собрано 13 томов уголовного дела. Согласно материалам следствия, подозреваемые насиловали девочек в течение двух лет. Детей спаивали, запугивали и принуждали к интимным отношениям, большинство жертв – это девочки из малообеспеченных или неполных семей, а также ученицы интернатов и жительницы близлежащих сел.

Журналисты напомнили, что подозреваемые были задержаны в своем развлекательном клубе в конце октября 2010 года. При обыске у них изъяли наркотики, оружие, гранату и диски с видео порнографического характера (видеосъемка оргий с детьми велась прямо в офисе предпринимателей). Кроме того, старший из мужчин был заражен гепатитом С, но, зная о своем заболевании и желая отомстить за приобретенную болезнь, злоумышленник заражал ею несовершеннолетних.

Как сообщал УНИАН, по информации прокуратуры Донецкой области, 19 мая в Мариуполе с обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело по факту развращения нескольких сотен несовершеннолетних. Обвиняемым вменено девять статей Уголовного кодекса Украины: ст.ст. 152 «Изнасилование», 156 «Развращение несовершеннолетних», 155 «Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости», 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», 302 «Создание или содержание мест разврата», 303 «Склонение к занятию проституцией», 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», 309 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

В прокуратуре отметили, что суд рассмотрит данное дело по существу.