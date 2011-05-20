Нардеп говорит, что с Укртелекомом проторговались

В политической партии «Наша Украина» считают, что интересы государства и граждан во время продажи «Укртелекома» не были учтены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил представитель депутатской группы «Наша Украина» в парламенте, заместитель председателя политсовета партии Виктор МАТЧУК, комментируя обстоятельства и последствия проведения приватизации «Укртелекома».

«От продажи государственного монополиста связи бюджет страны недополучил несколько миллиардов гривен, а люди получат повышение тарифов, сокращение социальных услуг и рабочих мест», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что по молчаливому согласию власти новые владельцы «Укртелекома» уже заявили об отказе от обеспечения социальных услуг и предоставления убыточных услуг – местной телефонии, проволочного радиотелеграфа в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, которые есть в условиях приватизационного контракта.

Он напомнил о предусмотренном условиями инвестиционного договора обязательстве покупателя «Укртелекома» сохранить штат компании на момент подписания договора на протяжении 6 месяцев. Однако чтобы дать возможность инвестору обойти эти условия по социальным обязательствам, только в 1-м квартале этого года «Укртелеком» сократил 4,4 тыс. сотрудников, до того как передать право собственности.

В.МАТЧУК сообщил, что власть также провела манипуляции с тарифами на услуги фиксированной связи с целью искусственного занижения инвестиционной привлекательности и оценочной стоимости компании. «До продажи «Укртелекома» тарифы на услуги фиксированной связи были установлены ниже экономически обоснованного уровня, что подрывало рентабельность компании. Национальная комиссия по регулированию связи дала разрешение на повышение тарифов только после продажи предприятия», - заявил он.

По словам депутата, до осени тарифы на услуги фиксированной связи вырастут на 35%, а ожидаемое повышение тарифов в 2012 году, по оценкам экспертов, позволит увеличить чистый доход «Укртелекома» на 14%. «Если бы компания была выставлена на продажу после повышения тарифов, то ее рыночная стоимость была бы значительно выше, чем нынешняя цена продажи», – отметил «нашеукраинец».

В.МАТЧУК привел пример эффективной подготовки к продаже телекоммуникационной компании в Дании, которая смогла продать ТК «TDS» за 14 млрд. дол., притом что население страны всего 5,5 млн. граждан. В Украине объем рынка почти в 10 раз больше, следовательно, «Укртелеком» мог бы быть значительно более привлекательным для инвестора, если бы государство во время подготовки к приватизации заботилось об интересах государства и граждан, поскольку «Укртелеком» является владельцем сети магистральных каналов связи, которые предоставляет уникальные возможности для контроля рынка связи и Интернета. Кроме того, в его собственности сотни объектов недвижимости в Киеве и регионах, десятки гектаров земли, которые имеют значительную стоимость.

Депутат напомнил, что в 2008 году 67,8% акций компании оценивалось в 2,38 млрд. долларов, а сейчас 92,79% акций проданы за 1,31 млрд. долларов. Получается, что за счет планомерного доведения предприятия до банкротства капитализация «Укртелекома» снизилась в 2,5 раза, отметил он.

«Непрозрачные условия приватизации и искусственно установленные ограничения для претендентов указывают на то, что продажа компании готовилась под конкретного покупателя. В результате от конкурса были отстранены все потенциальные покупатели, и продажа проходила при участии одного участника. На это обращал внимание и директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, который назвал конкурс по приватизации «Укртелекома» неконкурентным», - отметил В.МАТЧУК.

Он подчеркнул, что прозрачные и понятные правила игры во время продажи «Укртелекома» были необходимы не только для получения максимальной прибыли, но и, прежде всего, с точки зрения месседжа, который государство посылает иностранным инвесторам.

«Такие приватизационные условия, которые предложила нынешняя власть, подталкивают владельцев иностранного капитала держаться от Украины как можно дальше», - отметил «нашеукраинец».