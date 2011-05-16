В музее «Киевская крепость» строители разрушают бастион «Косой капонир»

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что сегодня на территории Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» строители начали разрушать одно из сооружений - бастион «Косой капонир».

Как сообщает пресс-служба А.БРИГИНЦА, об этом ему стало известно от директора музея Вячеслава КУЛИНИЧА, который постоянно находится на месте разрушений и следит за последующими действиями строителей.

По словам В.КУЛИНИЧА, к бастиону подтянули технику и начали его разрушать.

«Сегодня в жизни Киевской крепости происходят две важных события: наконец, на пятый день после создания председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ, начнет работу комиссия относительно проведения НСК «Олимпийский» строительно-монтажных работ на территории музея «Киевская крепость». Она, возможно, сможет помочь музею отстоять исторические валы крепости. Но, кроме этого, возникла крайне неприятная ситуация – без заключения комиссии относительно возможности проведения работ на территории музея, следом за уничтожением земляных валов, которое состоялось несколько недель назад, началось уничтожение бастиона «Косой капонир», - прокомментировал ситуацию А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что комиссия начинает работать сегодня в 12.00 (она была создана КГГА еще 12 мая).

«Возможно, сегодня на заседании комиссии станет понятно, что и каким образом планирует построить на месте музея власть. А также то, существует ли разрешение на проведение соответствующих работ. Знает ли власть о том, что строители разрушают памятник всемирного значения, ведь аналогов крепости в мире не существует?», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его информации, в субботу, 14 мая, невзирая на вмешательство милиции, застройщики установили забор на территории уничтоженных 29 апреля валов крепости. Строительство ведется в 5 метрах от сооружения «Косой капонир».

Как сообщал УНИАН, 4 мая А.БРИГИНЕЦ сообщил, что официально обратился к председателю КГГА А.ПОПОВУ и председателю Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Борису КОЛЕСНИКОВУ с требованием “прекратить разрушать памятник - Киевскую крепость”.