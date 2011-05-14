Губернатор хочет привлечь средства с депозитов граждан

Донецкая областная государственная администрация намерена привлекать в качестве инвестиций для развития экономики области частные депозиты граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК сегодня на заседание регионального комитета по экономическим реформам.

А.БЛИЗНЮК поручил Главному управлению регионального развития, привлечения инвестиций и внешнеэкономических отношений ОГА разработать схему привлечения в регион собственных инвестиций.

«У нас на книжках у людей есть 27 млрд. грн. И им дают 13-14% депозита в лучшем случае. А предлагаем ли мы реализацию проектов через институт совместного инвестирования? Мы ищем инвестиции за рубежом, а они есть здесь», - рассказал А.БЛИЗНЮК.

Он также добавил, что гарантировать возврат инвестиций жителям области должны представители власти.

«Если мы найдем механизм и предложим людям больше, чем банки, и гарантируем именем ЛУКЬЯНЧЕНКО (Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО – УНИАН) и городского бюджета, то, наверное, сразу 10% людей на это согласятся. А потом, если БЛИЗНЮК и ШИШАЦКИЙ (председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ – УНИАН) туда присоединятся, то процентов 20-30 смогут в это поверить», - отметил А.БЛИЗНЮК.