Мэр Львова: каждый может перевести часы на 100 лет назад

7-9 мая во Львове будут отмечать День города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Начальник управления культуры горсовета Андрей ВОРОНОВСКИЙ, в частности, рассказал, что бюджет нынешней организации празднования Дня Львова составляет более 450 тыс. грн.

«Бюджет управления культуры на все три дня празднования составляет 200 тыс. грн. Общий бюджет получится примерно 450-470 тыс. грн. То есть, более половины средств мы привлекли и получили от спонсоров », - сказал А.ВОРОНОВСКИЙ.

По его словам, все эти средства пошли на организацию массовых мероприятий, которые пройдут в течение трех дней в разных уголках Львова.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ отметил, что празднование будет проходить под государственными флагами.

«Празднования будут 7, 8 и 9 мая. Касательно символики: мы будем вывешивать государственные флаги. Также в первый день празднования, 7 мая, в центре города состоится праздничный парад, и первый раз в этом веке будет звучать мелодия города, которую исполнят трубачи», - рассказал А.САДОВЫЙ.

В пресс-службе городского совета также сообщили, что на День города все желающие смогут побывать в межвоенном Львове. «8 мая все желающие львовяне и гости города смогут перевести свои часы почти на сто лет назад и окунуться в волнующую атмосферу межвоенного Львова, став гостем благотворительного ретро-вечера «Шоколадна Бруківка». Тем самым, они смогут открыть для себя целый пласт львовской городской культуры и объединить свои усилия для сохранения аутентичного шедевра французского барокко - дворца Сапег во Львове», - говорится в сообщении.

«Людям легче понять необходимость сохранения культурного наследия, когда они имеют возможность ощутить его, прикоснуться к чему-то живому. Поэтому мы считаем, что ретро-вечер будет интересным и легким способом почувствовать себя львовянином начала прошлого века, а также уважаемым благодетелем и меценатом», - отметила координатор акции Галина ШОСТАК.

Вечер начнется в 18.00 во Дворце Сапег (ул. Коперника, 40-а).

Гости смогут услышать ряд групп и исполнителей, в частности, «ПогорилКоБенд», квартет «Львовская Мелодия» с каверами хитов начала ХХ века на бандурах, и увидеть шоу-балет «Сириус». Особенность вечера - дресс-код: одежда в стиле межвоенных лет.

Справка УНИАН. Дворец Сапег был построен в 1867 году по проекту архитектора Адольфа Куна в стиле французского барокко XVIII в. для князя Леона Сапеги, который после парижской эмиграции поселился во Львове и был избран маршалом Галицкого сейма в 1861 году.