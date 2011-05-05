Госрезерв отказывается от китайской гречки
Надежды Азарова напрасны?
Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву не намерен закупать китайскую гречку.
Как пишет «Главком», об этом заявил председатель комитета Алексей ЛЕЛЮК, комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в случае отсутствия покупателей гречки из Китая она будет отправлена на хранение в резерв.
А.ЛЕЛЮК отметил, что его ведомство не имеет отношения к закупке китайской гречки. «Госрезерв закупает только продукцию, которая соответствует нормам ГОСТ и ГСТУ, что обеспечивает надлежащее качество продукции, хранящейся на наших складах. Поэтому закупка китайской гречки не в компетенции нашего ведомства», - сказал А.ЛЕЛЮК. Он уверен, что после того, как на ажиотаже на гречку заработали производители, в этом году площади посевов гречки существенно увеличатся, отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля Н.АЗАРОВ сказал, что в случае отсутствия покупателей китайской гречки ее отправят в резерв.
Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля подписали контракт на поставку гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судом MSC BERYL.
27 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.
27 апреля в пресс-службе компании «хлеб Инвестстрой» УНИАН сообщили, что на 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для дальнейшего распределения и транспортировки в регионы.