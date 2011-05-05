Госрезерв отказывается от китайской гречки

Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву не намерен закупать китайскую гречку.

Как пишет «Главком», об этом заявил председатель комитета Алексей ЛЕЛЮК, комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в случае отсутствия покупателей гречки из Китая она будет отправлена на хранение в резерв.

А.ЛЕЛЮК отметил, что его ведомство не имеет отношения к закупке китайской гречки. «Госрезерв закупает только продукцию, которая соответствует нормам ГОСТ и ГСТУ, что обеспечивает надлежащее качество продукции, хранящейся на наших складах. Поэтому закупка китайской гречки не в компетенции нашего ведомства», - сказал А.ЛЕЛЮК. Он уверен, что после того, как на ажиотаже на гречку заработали производители, в этом году площади посевов гречки существенно увеличатся, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Н.АЗАРОВ сказал, что в случае отсутствия покупателей китайской гречки ее отправят в резерв.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля подписали контракт на поставку гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судом MSC BERYL.

27 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

27 апреля в пресс-службе компании «хлеб Инвестстрой» УНИАН сообщили, что на 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для дальнейшего распределения и транспортировки в регионы.