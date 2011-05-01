Мэр Запорожья: мы вправе требовать особого отношения к нашему городу

В Запорожье в праздничном параде по случаю 1 мая приняли участие более 25 тыс. человек.

Как передает кореспондент УНИАН, шествие, которое объединило представителей предприятий Запорожья, ветеранов и членов профсоюзов состоялось на центральном проспекте Запорожья – проспекте Ленина.

По сообщению пресс-службы горсовета Запорожья, подобное шествие «представителей трудовых коллективов, молодежи, ветеранов, при участи запорожской власти и профсоюзов состоялось в Запорожье впервые за последние 20 лет».

Согласно официальным данным, в праздничном параде приняли участие более 25 тысяч человек. Его участники прошли от площади Маяковского до площади Фестивальной под знаменами и транспарантами с символикой местных промпредприятий, районов города и общественных формирований.

Выступивший на завершившем шествие митинге мэр Запорожья Александр СИН объяснил столь значительную массовость первомайской демонстрации тем, что Запорожье в первую очередь город-труженик, следовательно 1 мая – родной праздник для большинства запорожцев.

«Для нашего города это особый праздник, потому что Запорожье – это город труженик, который вносит огромный вклад в развитие страны, формирование бюджета», - заявил А. СИН.

При этом мэр, отметил, что надеется на адекватную отдачу от центральной власти.

«Мы вправе требовать особое отношение к нашему городу. Это, в первую очередь, касается решения многих жизненноважных проблем, в том числе строительства запорожских мостов», - заявил руководитель горсовета.