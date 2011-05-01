День Украины на Международной книжной ярмарке в Аргентине

День Украины состоялся в субботу в рамках проходящей в Буэнос-Айресе крупнейшей в Латинской Америке 37-й Международной книжной выставки-ярмарки, сообщает корреспондент РИА "Новости".

С момента открытия выставки 20 апреля украинский стенд посетили более 10 тысяч человек. Они ознакомились с экспозицией художественной, детской, политической, исторической и мемуарной литературы, альбомами живописи и путеводителями.

Вечером в одном из залов выставки, который был заполнен до отказа, прошел концерт, организованный ассоциацией украинцев, получивших образование в университетах Аргентины. Гости посмотрели выступление фольклорных ансамблей "Просвита"и "Дунай", которые уже более 20 лет пропагандируют украинскую культуру на аргентинской земле.

Украинской диаспоре в Аргентине более века. Как заявил посол Украины в Аргентине Александр Тараненко, здесь проживают около 300 тысяч украинцев, которые объединены в 27 ассоциаций соотечественников. Наиболее многочисленные диаспоры находятся в Буэнос-Айресе, а также в провинциях Чако, Формоса и Мисьонес, где имеются почетные консулы.

"Украина представлена на ярмарке уже в 23-й раз. Считаю, что наше участие в ее работе в значительной мере способствует развитию культурных связей и туризма между нашими странами", - заявил посол. По его словам, украинско-аргентинские контакты будут интенсифицированы в самое ближайшее время - после ратификации соглашения о безвизовом режиме, подписанного на прошлой неделе в ходе официального визита министра иностранных дел Аргентины Эктора Тимермана в Киев.

8 мая посольство Украины проведет для аргентинцев и соотечественников конференцию, посвященную 25-летию чернобыльской трагедии.

Буэнос-Айрес неделю назад был объявлен ЮНЕСКО мировой столицей книги до 22 апреля 2012 года, когда это звание перейдет Еревану. Книжная ярмарка проходит под лозунгом "Город, открытый миру книг". В ее работе участвуют более 1,5 тысячи крупнейших издательств из 42 стран, в том числе из Азербайджана и Армении (День Азербайджана отметят на выставке 6 мая).