Украинцы в Азербайджане просят Януковича создать культурный центр
22:36, 28 апреля 2011Общество
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Ильхам Алиев тоже дал поручение
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО создать украинский культурный центр в Баку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее поручение он дал сегодня после обращения Председателя Совета украинской общины в Азербайджане имени Т.Шевченко Александра ЗАРЕЧНОГО.
Со своей стороны, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ также поручил проработать вопрос создания Украинского культурного центра в Баку мэру столицы Азербайджана.
В Азербайджане, по данным пресс-службы В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня проживает более 30 тысяч украинцев.
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