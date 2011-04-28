Украинцы в Азербайджане просят Януковича создать культурный центр

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО создать украинский культурный центр в Баку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее поручение он дал сегодня после обращения Председателя Совета украинской общины в Азербайджане имени Т.Шевченко Александра ЗАРЕЧНОГО.

Со своей стороны, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ также поручил проработать вопрос создания Украинского культурного центра в Баку мэру столицы Азербайджана.

В Азербайджане, по данным пресс-службы В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня проживает более 30 тысяч украинцев.