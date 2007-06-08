Погода на выходные

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18-20°, на востоке страны местами 6-9° тепла; днем 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

10-11 июня - в южной части небольшая облачность, без осадков. На остальной территории переменная облачность; ночью без осадков, днем отдельные кратковременные грозовые дожди (в северных, Полтавской, Харьковской области без существенных осадков, лишь днем 11 июня кратковременные дожди, грозы). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в восточной части местами 6-9° тепла; днем 26-31°, в южных областях местами до 33°, в западных, 11 июня и в северных областях 23-28°.

12 июня в Украине, кроме северной части, местами кратковременные дожди, грозы; 13 июня без осадков, лишь в Карпатах и на Прикарпатье небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью 10-16°, на побережье до 20°, в восточной части местами 6-8°; днем 21-27°.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 27-29°; по области ночью 10-15°, днем 25-30°.

10-11 июня - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем 11 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 10 июня 26-31°, 11 июня 23-28°.

12-13 июня - без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°.