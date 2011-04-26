На Пасху цены на овощи и фрукты побили все рекорды

Цены на овощи и фрукты в Украине во время Пасхальных праздников установили новый рекорд - за прошедшую неделю плодоовощная продукция подорожала на 14,8%.

По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», на прошлой неделе был установлен новый рекорд роста цен на овощи и фрукты за год.

В целом же, плодоовощная корзина среднестатистического украинца за первые три недели апреля подорожала уже почти на 19%. Но, по мнению аналитиков «АПК-Информ: овощи и фрукты», она может снизиться уже на этой неделе.

Наибольший вклад в рост стоимости плодоовощной корзины на прошлой неделе внес картофель, который вырос в цене сразу на 22%. Тепличные овощи подорожали еще значительнее (на 27% за неделю), но благодаря более низкому удельному весу в потреблении влияли на ситуацию несколько меньше.

Также отмечается подорожание всего борщового набора на прошлой неделе – впервые за этот год цены выросли на все без исключения традиционные овощи. А весь набор за неделю подорожал на 16,6%.

Менее всего выросли цены на фрукты, но по причине резкого роста цен на яблоко и банан фруктовая корзина украинского потребителя за неделю прибавила в цене на 3,7%.

Единственным продуктом, который продолжал уверенно дешеветь, была земляника садовая (клубника), которая снизилась в цене на 18% за неделю. Однако ее потребление оставалось крайне низким и не оказывало существенного влияния на общую картину цен на плодоовощную продукцию.