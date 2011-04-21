Владелец Kyiv Post хочет продать газету

Владелец ISTIL Group и газеты Kyiv Post Мохаммад ЗАХУР намерен продать издание. Об этом он сообщил на встрече с редакцией издания, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

«Я - бизнесмен, а не политик. Этот бизнес приносит мне не политические дивиденды, а только ежемесячный убыток в 80 тыс. долл. Мы пока субсидируем Kyiv Post, но вечно так продолжаться не может», - заявил М.ЗАХУР.

По его словам, продать газету он готов за 2,4 млн. долл. Эту цифру бизнесмен определил, исходя из суммы, которую он заплатил, покупая Kyiv Post в 2009 году, и вложенных в ее развитие средств.

«Я предложил редакции до 1 сентября представить мне бизнес-план по дальнейшему развитию или выкупить издание. Если к этому времени газета станет прибыльной, к вопросу продажи мы возвращаться не будем, если нет – будем искать покупателя», - добавил М.ЗАХУР.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля редакция газеты Kyiv Post заявила о начале забастовки в знак протеста против цензуры со стороны издателя.

Коллектив Kyiv Post приостановил работу, требуя от издателя М.ЗАХУРА прекратить вмешательство в редакционную политику и восстановить в должности главного редактора Брайана БОННЕРА. Поводом для увольнения Б.БОННЕРА стал его отказ по просьбе издателя снять интервью министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА.

20 апреля М.ЗАХУР удовлетворил требование объявивших забастовку журналистов и вернул в газету Б.БОННЕРА, хоть и не на прежнюю должность: Б.БОННЕР теперь будет лишь одним из членов редакционного совета.

Как отмечает «КоммерсантЪ – Украина», ситуацию вокруг Kyiv Post 20 апреля обсуждали и на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. "Мы раскрыли схему, по которой представители власти оказывают давление на СМИ. Бизнесмен, кроме газеты, имеет в собственности несколько компаний; кому-то из власти не нравится публикация – владельцу издания звонят и просят снять материал. Собственник решает, что ему проще снять редактора, чем получить проблемы с властью и поставить весь свой бизнес под угрозу. Это и есть цензура, и это надо наказывать по закону",– заявил глава комитета Андрей Шевченко ("БЮТ-Батькивщина"). Он уверен, что указанный факт вмешательства в редакционную политику может квалифицироваться как нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса ("умышленное препятствование профессиональной деятельности журналистов"), максимальное наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет.