Пострадавшая в теракте в Минске украинка чувствует себя плохо

Пострадавшая в теракте в Минске украинка Маргарита Слободян уже выписалась из больницы, но чувствует себя еще плохо.

«Голова у нее гудит, в ушах звенит, раны заживают плохо, - рассказала газете «Сегодня» ее мама Татьяна Ивановна. - Она прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить тяжесть полученных травм - от этого будет зависеть размер компенсации. Суммы никакие не называют, нам обещали, что перезвонят из прокуратуры. Плохо, что я никак не могу найти психолога, который смог бы поговорить с ней о пережитом».

Взрыв прогремел на станции метро «Октябрьская» 11 апреля. Погибли 13 человек, еще 140 оказались в больницах. Через два дня белорусские власти заявили, что раскрыли теракт.