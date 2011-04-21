НБУ проверит банки с высокой долей недвижимости в капитале

Национальный банк Украины (НБУ) усиливает контроль за банками, у которых недвижимость в капитале составляет более 25%.

Об этом говорится в Изменениях к Методическим рекомендациям о порядке анализа финансового состояния банка и составления отчета о мониторинге банка - юридического лица, утвержденным распоряжением регулятора от 13 апреля 2011 года № 162-р, текстом которого располагает УНИАН.

“Если банк имеет в собственности недвижимое имущество общей стоимостью больше 25 процентов его капитала, то необходимо проанализировать причины такого превышения и запланированные банком меры, в том числе по отчуждению имущества, для снижения этого показателя», - говорится в документе.

Регулятор указывает, что Методические рекомендации разработаны для специалистов структурных подразделений службы банковского надзора Национального банка, в функции которых входит осуществление безвыездного надзора за банками, которые находятся в общем режиме деятельности, и банками, в которых назначена временная администрация, для практического применения процедуры анализа финансового состояния банка и составления отчета о мониторинге банка - юридического лица.

Надзор за проблемным банком, указывается в рекомендациях, должен осуществляться на ежедневной основе (до стабилизации финансового состояния банка) в случае наличия одного или нескольких следующих фактов: банк имеет не выполненные в срок по вине банка документы клиентов банка или просроченную задолженность перед Национальным банком; банк, который нуждается в дополнительной капитализации, не осуществляет разработанные меры по увеличению капитала, утвержденные согласно письменному соглашению/программе финансового оздоровления; банк нарушает требования Национального банка, в частности касательно выполнения экономических нормативов, формирования обязательных резервов в Национальном банке и резервов под активные операции; известна любая информация, которая может негативно повлиять на репутацию банка.

В случае наличия тенденции к росту или резкого увеличения значения показателя соотношения просроченных кредитов к кредитному портфелю, показателю негативно классифицированных активов работник банковского надзора должен выяснить причину увеличения этого показателя (в результате действий должностных лиц банка, или недостатков внутренних положений, или избыточной концентрации вложений в одну отрасль и т.д.). Также должна быть сделана оценка полноты и своевременности формирования резервов по кредитным операциям, необходимо проанализировать работу банка с проблемными кредитами и ее эффективность, в том числе с учетом результатов инспекционных проверок банка. Кроме того, банковский надзор должен «прояснить вопрос осознания руководством банка наличия указанной проблемы в деятельности банка».