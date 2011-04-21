Прокурор подтвердил, что на избитых рыбаков оказали давление в ресторане

Прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ подтвердил факт избиения и пытки главой (ныне бывшим) Заставненской РГА Михаилом БОЙЧУКОМ, его родственниками и охранниками водоема четырех рыбаков на одном из платных прудов райцентра Заставна, который имел место в прошлую субботу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КОВАЛЬ заявил на сегодняшней пресс-конференции в Черновцах.

«Мною было принято решение о задержании четырех из пяти человек (зятя, брата М.БОЙЧУКА и двух охранников пруда), участвовавших в пытках. Основанием для их задержания стало то, что минувшей ночью в ресторане «Хрещатик» в Заставне зять председателя РГА, его жена и сам руководитель района М.БОЙЧУК пытались давить на похищенных из больницы рыбаков и подкупить пострадавших, а также совершали в отношении их другие противоправные действия. Всем задержанным дана возможность защищать свои интересы с адвокатами », - заявил прокурор.

Отвечая на вопрос УНИАН, установлен ли факт присутствия М.БОЙЧУКА во время избиения рыбаков на пруду, поскольку тот категорически это отрицал в своих официальных заявлениях, прокурор Черновицкой области сказал: «Если бы я этого не установил, то не возбудил бы уголовное дело против руководителя района БОЙЧУКА, а лишь по факту. Более того, установлено, что он лично принимал участие в избиении одного из рыбаков, используя деревянный предмет типа биты ».

Также прокурор объяснил, почему не задержан "руководитель и инициатор ужасного преступления", глава райгосадминистрации М.БОЙЧУК.

«Это решение мною было принято в основном по этическим соображениям, поскольку он предоставил справки, что является инвалидом третьей группы и имеет проблемы с сердцем. В настоящее время мы проверяем всю медицинскую документацию по этому поводу», - заявил П.КОВАЛЬ.

При этом он добавил, что предупредил М.БОЙЧУКА о недопустимости давления на потерпевших и их родственников. «Если в дальнейшем с его стороны будет факт воздействия на потерпевших и их родственников - независимо в какой форме, - мною будет немедленно принято решение об избрании иной меры пресечения, чем действующая подписка о невыезде», - сказал прокурор области.

Также он сообщил, что в тот же день, когда в прокуратуру поступили заявления потерпевших, им была создана следственно-оперативная группа для скорейшего реагирования на резонансное событие.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии главы Заставненской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам потерпевших В.СЛОБОДЯНА, И.АБРАМОВИЧА и Н.МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда» били их битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, грозились убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать. И.АБРАМОВИЧУ ружьем один из охранников выбил зубы. Четвертого напарника рыбаков - И.БАБИЯ, который до 18 апреля лежал в районной больнице с проломленным черепом, по сообщению пресс-службы облорганизации «Батькивщина», выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».

19 апреля прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении председателя Заставненской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА. Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

После возбуждения уголовного дела работники милиции арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справки о своей инвалидности.

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ 19 апреля внес представление в Администрацию Президента Украины и Кабинета Министров Украины об увольнении М.БОЙЧУКА с должности.

Сегодня, 20 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение об увольнении М.БОЙЧУКА с должности главы Заставненской РГА Черновицкой области.