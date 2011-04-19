Попов: в условиях инфляции необходимо поддержать киевлян

Цены на проезд в коммунальном транспорте столицы останутся на нынешнем уровне.

В этом заверил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Мы готовы выделять дополнительные средства, дотировать наши коммунальные предприятия с тем, чтобы не допустить повышения цен на проезд в городском транспорте. Это касается, безусловно, тех маршрутных такси и подвижного состава, который находится в коммунальной собственности города», – подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, решение «заморозить» цены на проезд в коммунальном транспорте далось городу не просто, но столичная власть осознает, что в условиях существующей инфляции необходимо поддержать киевлян, не допустив рост цен на транспортные услуги.

Как сообщал УНИАН, между тем перевозчики не исключают, что могут начать повышать стоимость проезда в киевских маршрутках до 5 грн., чтобы обеспечить работу на уровне рентабельности.

В частности, по словам председателя Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталия РЕВЫ, «сегодня, исходя из стоимости горючего и комплектующих, тариф должен быть на уровне 10 грн. Но учитывая то, что никто за 10 грн. не поедет, учитывая ситуацию с доходами населения, обеднением, то хотя бы для того, чтобы была нулевая рентабельность, где-то около 5 грн. должен быть на городских маршрутках проезд».

По его словам, централизованного решения о повышении тарифов в связи с ростом стоимости горючего и других расходов перевозчиков не было принято, однако некоторые перевозчики самостоятельно принимают решение о повышении.