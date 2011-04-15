Азарову в Китае сказали, что Янукович летом посетит Испанию

В середине текущего года планируется визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Испанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом сообщил премьер-министр Испании Хосе Луис РОДРИГЕС САПАТЕРО на встрече с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в КНР.

Премьер Испании отметил, что во время этого визита планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Он также заявил, что Испания будет способствовать заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Испанией.