Янукович подписал закон об ограничении срока ознакомления с делом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон предусматривает, что в случае преднамеренного уклонения потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей от ознакомления с материалами дела следователь по согласованию с прокурором или прокурор вносят в суд по месту осуществления следствия представление, которое судья рассматривает и своим постановлением может определить срок, в течение которого потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители имеют право знакомиться с материалами дела и заявить ходатайство.

На постановление судьи прокурором, потерпевшим, его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями может быть подана апелляция в порядке, определенном этим Кодексом.

Подача апелляции не останавливает исполнения постановления судьи.

Не считается преднамеренным уклонением от ознакомления с материалами дела, если обвиняемый или его защитник не могли знакомиться с материалами дела в результате болезни или смерти близкого человека; в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, стихийного бедствия, природных или техногенных катастроф.

При этом законом также предусмотрено, что обвиняемого и его защитника нельзя ограничивать во времени, нужном им, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела в разумные сроки.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 апреля приняла в целом Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины" об ознакомлении обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.