Министр транспорта России намекнул, что Рудьковский плетется сзади

Министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН заявляет о необходимости синхронизации реформ на железных дорогах стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе 27-го заседания Координационного транспортного совещания государств - участников СНГ в Одессе.

«В чем сегодня главная проблема? У нас не синхронно начались реформы железных дорог: каждая страна видит по-своему свою железную дорогу. Поэтому у нас Казахстан при реформировании идет вперед, Россия - за ним, Украина еще не приступала», - сказал И.ЛЕВИТИН.

По данным министра транспорта РФ, российские частные железнодорожные перевозчики, которые имеют в своей собственности уже 30% парка вагонов, свои локомотивы, не могут въехать на территорию Казахстана, Украины, потому что там управляют свои монопольные структуры.

По мнению И.ЛЕВИТИНА, пока монополисты не поделятся рынком перевозок с другими частными компаниями, они будут постоянно зависеть от госбюджетов, которые не могут выделить достаточное количество денег.

«Наша задача, чтобы инфраструктура осталась у государства, а перевозочный рынок должен быть открыт, и конкурировать должны не железные дороги, а частные перевозчики», - сказал он.