Министр обороны приказал урезать расходы на парад

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ распорядился уменьшить финансовый запрос военного ведомства на проведение парадов 24 августа по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, в военном ведомстве были сделаны предварительные расчеты по подготовке техники и вооружения, людских ресурсов, которые будут привлекаться к проведению парадов войск 24 августа, как в Киеве, так и в других регионах государства.

Ориентировочная стоимость финансовых расходов, поданных в Кабинет министров, составила 320 млн. грн., констатировали в Минобороны.

Однако сегодня М.ЕЖЕЛЬ поручил соответствующим службам военного ведомства и Генерального штаба Вооруженных сил Украины провести более адекватные расчеты с целью значительного уменьшения финансовых расходов на мероприятия, связанные с празднованием 20-й годовщины Независимости Украины, сообщили в военном ведомстве.

Как сообщило сегодня «Зеркало недели. Украина», военный парад 24 августа может стать самым дорогим за 20 лет Независимости Украины, ведь предварительная смета расходов Министерства обороны превышает 320 млн. грн.

В частности, по данным издания, Минобороны запланировало потратить на «подготовку вооружения и военной техники» к параду 220 млн. грн. Кроме того, дополнительно Минобороны просит 72 млн. грн. на «горюче-смазочные материалы».

«Зеркало недели. Украина» напомнило, что в 2008 и 2009 годах военные парады в День Независимости стоили, приблизительно, 70 млн. грн.