Киевский медиа-профсоюз взял на работу двух юристов

Киевский независимый медиа-профсоюз получил грант на юридические услуги для журналистов от международной организации "Интерньюз-Украина".

Ранее юристы КНМП работали как волонтеры, поэтому могли только консультировать журналистов в свободное от работы время. Сейчас два юриста - Людмила ОПРЫШКО и Людмила ПАНКРАТОВА - готовы не только консультировать журналистов, а также защищать журналистов в суде, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза.

"Работа юристов направлена на решение проблем с нарушением прав журналистов в сфере трудовых отношений и доступа к информации. Также юристы готовы противостоять цензурному давлению владельцев, власти и силовых структур", - говорит координатор Юрбюро, член комитета КНМП Юкка ГАВРИЛОВА. Она добавила, что Юрбюро также будет заниматься мониторингом нарушений прав журналистов, созданием базы нарушений, анализом и систематизацией информации для наработки рекомендаций по типичным ситуациям нарушений.

Общая сумма гранта составляет около 12 тыс. долларов на 5 месяцев, 20% указанной суммы - собственный взнос профсоюза в виде волонтерской работы активистов.

Обратиться за помощью к юристам можно по телефону «горячей линии» профсоюза 050-310-44-41.