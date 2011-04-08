"Макеевские подрывники" действительно совершили взрывы

Начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ призвал журналистов доверять только официальной информации правоохранительных органов и не публиковать материалы, основанные на слухах и домыслах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КУПЯНСКИЙ сказал на пресс-конференции, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы задержанные милицией подозреваемые в организации взрывов Макеевке в январе этого года, не могли совершить эти действия.

«Мне бы не хватило времени, отведенного для этой пресс-конференции, чтобы рассказать о том объеме работы, которая проведена при расследовании взрывов в Макеевке… Все те инсинуации и слухи, которые публикуются в отдельных интернет-изданиях, они не отвечают действительности», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

При этом, обращаясь к журналистам, он добавил: «Из каких источников вы получаете информацию? Если вы пользуетесь слухами, и ваше издание пользуется слухами, то это одно. А если вы пользуетесь официальными источниками, то это совсем другое. Я на сегодняшний день высказываю свою позицию, подтвержденную фактами, в первую очередь, фактами, которыми мы имеем в распоряжении. Но факты, в первую очередь, доказательства, которыми пользуется, имеет в своем распоряжении следствие, я сегодня приводить не буду, потому что это тайна следствия. Оценку этим фактам даст суд».

Н.КУПЯНСКИЙ призвал работников СМИ подождать до суда, где и будет дана справедливая оценка всему, что связано с этим делом. «Поэтому давайте это оставим для судей, которые вынесут свой вердикт и дадут оценку работе правоохранительных органов – я имею в виду Службу безопасности и управление Министерства внутренних дел в Донецкой области».

Начальник областной милиции подчеркнул: «Поверьте, никто не пытается сесть вместо этих лиц, которые совершили это преступление».

Он напомнил, что правоохранители знают о своей ответственности за незаконное привлечение невиновных к уголовной ответственности.

«Вы понимаете, что за незаконное привлечение к уголовной ответственности будут отвечать те, кто собирал доказательную базу. Поэтому я уверен, что среди работников органов внутренних дел, среди работников Службы безопасности Украины нет таких лиц. Кроме того, надзор за соблюдением законодательства в ходе расследования этого уголовного дела осуществляет прокуратура, которая также дает оценку этой доказательной базе», - объяснил Н.КУПЯНСКИЙ.

И еще раз попросил журналистов: «Поэтому я предлагаю всем пользоваться не слухами, а данными, которые предоставляют официальные источники из правоохранительных органов – будь-то органы внутренних дел, Служба безопасности Украины или прокуратура, которая осуществляет надзор».

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное зданию госпредприятия "Макееввуголь". В результате обоих взрывов никто не пострадал.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке» (по данным СМИ, организаторы взрывов требовали 4 млн. евро). В письме также был указан механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прозвучит еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

Сегодня, 7 апреля, пресс-центр СБУ сообщил, что следственный отдел Управления СБУ в Донецкой области завершил расследование уголовного дела по факту взрывов 20 января в Макеевке и направил материалы дела в прокуратуру Донецкой области для утверждения обвинительного заключения с целью дальнейшей передачи в суд.

В ходе расследования предъявлено обвинение двум жителям Донецкой области, которые завершили ознакомление с материалами дела.