СБУ убедилась: «макеевские взрывники» во взрывах - полные профаны

В ходе следственных действий по делу о «макеевских взрывах» оперативники Службы безопасности Украины убедились, что задержанные милицией подозреваемые теракт совершить не могли.

Об этом корреспонденту ZN.UAсообщил информированный источник в Донецком областном управлении СБУ.

«На допросах выяснилось, что они абсолютно ничего не понимают во взрывном деле. Несут полный бред… Их показания абсолютно не соответствуют тому, что было на самом деле», — рассказал собеседник издания.

Тем не менее, задержанные до сих пор содержатся в СИЗО и продолжают утверждать, что исполнителями теракта были именно они.

Кроме того, эксперты-взрывотехники наконец-то установили, какой взрывчаткой пользовались злоумышленники при совершении теракта. По данным источника, это был аммонит, используемый во многих отраслях промышленности, в том числе и в горном деле.

Следствие продолжается. Основной версией по-прежнему остается «вымогательство с целью получения выкупа».

Напомним, рано утром 20 января с. г. в Макеевке произошло два взрыва на расстоянии 600 м друг от друга: первый — в центре города в районе админздания ГП «Макеевуголь», второй — в районе торгового центра «Голден Плаза». Жертв и пострадавших нет. Злоумышленники якобы требовали от известных в Макеевке людей 4,2 миллиона евро.

Глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в тот же день заявил, что по фактам взрывов возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Позднее, 15 февраля, правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых. По версии милиции, после разбойного нападения на таксиста в той же Макеевке по горячим следам задержаны двое молодых людей, 23 и 24 лет, которые на допросах признались и в совершении терактов 20 января.