Харьковчанка родила ребенка для гомосексуальной пары из Бельгии
Ей грозит суд по статье "Торговля людьми"
Против украинки, родившей ребенка для однополой пары из Бельгии может быть возбуждено уголовное дело.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Оксаны БИЛОЗИР, ссылаясь на ответ Генеральной прокуратуры, полученный на запрос О.БИЛОЗИР об обстоятельствах вывоза из Украины и передачи для усыновления гомосексуальной парой из Бельгии мальчика, рожденного гражданкой Украины.
В частности, согласно информации ГПУ, на данный момент Киевским райотделом Харьковского городского управления ГУМВД Украины в области проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины о наличии в действиях гражданки Украины Б., родившей мальчика для бельгийцев, состава преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины (торговля людьми).
В то же время прокуратурой Киевского района Харькова проведена проверка относительно законности действий служебных лиц ЧП "ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ" и Харьковского центра репродукции человека ООО "Сана-мед" во время осуществления искусственного оплодотворения гражданки Б.
По ее результатами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 364, 365, 367 УК Украины, информировали в Генпрокуратуре.
В свою очередь О.БИЛОЗИР заявила, что будет инициировать законопроект, направленный на ограничение суррогатного материнства, в частности на запрещение рождения детей на продажу.
Как сообщалось, мальчик Самюэль был рожден в ноябре 2008 года в Харькове гражданкой Украины по заказу гомосексуальной пары из Бельгии. Упомянутые иностранные граждане обратились в фирму-посредницу, которая и организовала искусственное оплодотворение украинки генетическим материалом гражданина Бельгии.
Свыше двух лет будущие родители Самюэля не могли забрать ребенка из-за пробелов в бельгийском законодательстве относительно суррогатных матерей.
Только 21 февраля этого года МИД Бельгии выдал бельгийский паспорт двухлетнему мальчику Самюэлю.