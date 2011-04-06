Харьковчанка родила ребенка для гомосексуальной пары из Бельгии

Против украинки, родившей ребенка для однополой пары из Бельгии может быть возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Оксаны БИЛОЗИР, ссылаясь на ответ Генеральной прокуратуры, полученный на запрос О.БИЛОЗИР об обстоятельствах вывоза из Украины и передачи для усыновления гомосексуальной парой из Бельгии мальчика, рожденного гражданкой Украины.

В частности, согласно информации ГПУ, на данный момент Киевским райотделом Харьковского городского управления ГУМВД Украины в области проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины о наличии в действиях гражданки Украины Б., родившей мальчика для бельгийцев, состава преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

В то же время прокуратурой Киевского района Харькова проведена проверка относительно законности действий служебных лиц ЧП "ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ" и Харьковского центра репродукции человека ООО "Сана-мед" во время осуществления искусственного оплодотворения гражданки Б.

По ее результатами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 364, 365, 367 УК Украины, информировали в Генпрокуратуре.

В свою очередь О.БИЛОЗИР заявила, что будет инициировать законопроект, направленный на ограничение суррогатного материнства, в частности на запрещение рождения детей на продажу.

Как сообщалось, мальчик Самюэль был рожден в ноябре 2008 года в Харькове гражданкой Украины по заказу гомосексуальной пары из Бельгии. Упомянутые иностранные граждане обратились в фирму-посредницу, которая и организовала искусственное оплодотворение украинки генетическим материалом гражданина Бельгии.

Свыше двух лет будущие родители Самюэля не могли забрать ребенка из-за пробелов в бельгийском законодательстве относительно суррогатных матерей.

Только 21 февраля этого года МИД Бельгии выдал бельгийский паспорт двухлетнему мальчику Самюэлю.