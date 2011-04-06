Погода на Благовещение

Завтра, 7 апреля, на территории Украины ожидаются дожди, днем в Закарпатье и Прикарпатье кое-где с грозой.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, без осадков будет только ночью в южной и восточной части Украины.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в западных областях и Крыму порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на западе к 18°; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой). Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.