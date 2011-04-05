На шахте им. Баракова нашли повешенным горняка

Сегодня в Луганской области на шахте им. Баракова ОАО «Краснодонуголь» был обнаружен повешенным горнорабочий подземный 1979 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра КУДРИНА.

Он сообщил, что, по словам очевидцев, после получения наряда в IV смену этот горняк пошел переодеться в спецодежду, получил лампу и самоспасатель в ламповой. Но в шахту рабочий, как оказалось, не спустился. «В отрезок времени с 1.00. до 2.00. он был обнаружен на автомобильной эстакаде повешенным», - сказал А.КУДРИН.

Профсоюзный лидер отметил, что на теле шахтера видимых травм или следов борьбы обнаружено не было, поэтому следственные органы склоняются к версии суицида. Ведется расследование.