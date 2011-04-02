Кабмин продаст до 25% акций Нафтогаза, но не Газпрому

Принято решение продать до 25% акций НАК "Нафтогаз Украины", сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

"У нас действительно принято принципиальное решение о том, что до 25% акций "Нафтогаза" продать", - сказал министр в эфире телеканала "Интер". Однако он отметил, что это очень масштабный проект. "Проект очень масштабный, я не думаю, что мы его закончим до конца года. Но к середине следующего года это реально", - сказал Ю.Бойко.

По его словам, власть рассчитывает получить за миноритарный пакет акций "Нафтогаза", по самым пессимистическим прогнозам, 5-6 миллиардов долларов.

Бойко также отверг предположение, что российский "Газпром" может купить эти акции "Нафтогаза" на бирже для слияния с украинской компанией. "Это невозможно", - сказал министр.

Президент Украины Виктор Янукович на прошлой неделе заявил, что не исключает частичную приватизацию "Нафтогаза" для оптимизации его работы, замечает РИА "Новости". Глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин в начале марта говорил, что компания может провести IPO в 2012-2013 годах.