Виктория Тигипко: жюри Одесского кинофестиваля возглавит Ежи Штур

ІІ Одесский международный кинофестиваль состоится 15-23 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции президент Фестиваля Виктория ТИГИПКО.

Жюри этого кинофестиваля возглавит знаменитый польский актер и режиссер Ежи ШТУР, известный украинцам по роли Джонни Поллака в гангстерской комедии «Дежавю», сказала она.

По словам В.ТИГИПКО, торжественные церемонии открытия и закрытия кинофорума запланированы в Одесском Национальном академическом театре оперы и балета, однако организаторами фестиваля намечен ряд «опэн-эйров» - показов фильмов на открытом пространстве.

В частности, отметила В.ТИГИПКО, «16 июля на Потемкинской лестнице будет показан первый научно-фантастический фильм «Метрополис» режиссера Фрица Ланга в сопровождении музыкантов Одесского симфонического оркестра, которые «уже разучивают партитуры». Президент фестиваля напомнила, что «в ходе Первого международного фестиваля здесь успешно прошла в сопровождении этого оркестра демонстрация знаменитой ленты «Броненосец «Потемкин», собравшая 10 тыс. зрителей».

На Ланжероновском спуске 22 июля, уточнила В.ТИГИПКО, одесситы и гости города смогут увидеть ряд короткометражных фильмов Жоржа Мельеса, впервые использовавшего спецэффекты, которые обеспечивают успех современного зрелищного кинематографа.

Всего организаторы кинофорума предполагают показать за девять дней около 100 фильмов, подчеркнула президент кинофорума. Причем впервые в рамках фестиваля будет организован «профессиональный кинорынок», на котором встретятся многие продюсеры, дистрибьюторы, менеджеры киносетей, а также создатели кинолент. В рамках кинорынка состоятся предпремьерные показы и спецпоказы фильмов, в частности, картина «Высоцкий: спасибо за то, что ты живой» режиссера Павла БУСЛОВА и другие ленты.

Намечен также показ десяти новых украинских фильмов – уже готовых и находящиеся на стадии монтажа – в рамках программы «Украинская лаборатория».

Призовой фонд ОМФК, сообщила председатель оргкомитета, составляет свыше 50 тыс. долл. За победу в номинации «Лучший фильм» режиссеру вручат статуэтку «Золотой Дюк» и премию в 15 тыс. долл. Режиссер, который будет удостоен приза имени Сергея Эйзенштейна, получит премию в размере 10 тыс. долл. Лучшую актерскую работу жюри кинофестиваля отметит призом имени Веры Холодной и 10 тыс. долл. Учреждены оргкомитетом также приз за лучший украинский фильм и приз зрительских симпатий.

Как сообщалось, Одесский международный кинофестиваль был учрежден в 2010 году. Его организаторы провозгласили основным принципом при отборе конкурсных кинолент художественные достоинства произведений и присутствие юмора. В конкурсной программе ОМФК, состоявщегося в минувшем году, авторы представили 16 фильмов из Великобритании, Франции, Индии, Канады, Перу, России, Украины, Нидерландов, Испании, Италии. Участие в кинофоруме приняли актеры и режиссеры Йос СТЕЛЛИНГ, возглавивший жюри фестиваля, Владимир МАШКОВ, Грегуар КОЛЕН, Ольга КАБО, Юрий СТОЯНОВ и другие деятели мирового кинематографа.