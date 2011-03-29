Предприниматели Черновцов требуют отставки мэра

Предприниматели Черновцов требуют отставки городского председателя Николая ФЕДОРУКА.

В заявлении "Ассоциации малого и среднего бизнеса", в частности, говорится, что мэр города препятствует развитию предпринимательства, пытается установить монополию на отдельные его виды.

По словам одного из активистов «Ассоциации малого и среднего бизнеса», предпринимателя Эмиля ПАВЛЮКА, среди многих проблем сегодня остается нерешенным вопрос безопасности на одном из крупнейших в Украине «Калиновском рынке». На рынке в целом работает до 25 тыс. предпринимателей, еще около 15 тыс. посетителей бывает на нем ежедневно. Однако рынок постоянно «страдает» из-за подтопления рекой Прут, кроме того, над ним рядами тянется высоковольтная линия электропередач, которая негативно влияет на здоровье людей.

«У нас есть документы, свидетельствующие о том, что на «Калиновском рынке » ситуация угрожает жизни и безопасности людей: пожарные проходы загромождены, контейнеры на рынке устанавливаются без разрешений соответствующих служб, во время паводка люди не могли спасти свое имущество», - заявил Э.ПАВЛЮК.

Кроме того, по словам предпринимателей, они часто жаловались в мэрию на действия руководства рынка относительно приватизации и незаконной перепродажи торговых мест на рынке, однако «никакой реакции на жалобы не получали».

Как отметил Э.ПАВЛЮК, мэр Черновцов «имеет все полномочия для влияния на ситуацию, однако бездействует».

В заявлении также говорится, что представители бизнеса Черновцов неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой прекратить незаконную деятельность городского председателя. Однако, утверждают предприниматели, мэр игнорирует предписания ГлавКРУ, Службы безопасности Украины, органов прокуратуры, комиссий правительства и Верховной Рады.

Предприниматели призвали Н.ФЕДОРУКА добровольно подать в отставку и освободить должность городского председателя Черновцов.

В то же время, Н.ФЕДОРУК в эксклюзивном комментарии УНИАН назвал заявление "Ассоциации малого и среднего бизнеса" «грязной политтехнологией».

«Заявление "Ассоциации малого и среднего бизнеса "- это очередная попытка выдать «белое за черное».

Он также считает, что в данной ситуации следует доверять оценке независимых экспертов.

По словам Н.ФЕДОРУКА, в последние годы Черновцы по показателям развития предпринимательства «занимают высшие ступени среди других областных центров, входят в первую пятерку почти всех независимых рейтингов».

«Это заслуга всей нашей общины. Черновцы всегда были городом купцов и творцов (деятелей искусства – УНИАН).

Также он заявил, что «открыт к диалогу с предпринимателями, и в городе об этом хорошо знают».

Приведенные в заявлении обвинения Н.ФЕДОРУК назвал "абсурдными". Также он отказался добровольно уйти в отставку.