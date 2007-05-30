В бюджете появилась дыра в почти 3 миллиарда гривен

На 29 мая Государственная налоговая администрация Украины недовыполнила майский план налоговых поступлений на 29,3% (на 2 млрд. 799,7 млн. грн.), план января-мая - на 7,3% (на 778,8 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного казначейства.

Так, по данным Госказначейства, на 29 мая ГНАУ мобилизовала в общий фонд Государственного бюджета 22 млрд. 709,9 млн. грн. при плане 24 млрд. 505,4 млн. грн. Сумма, направленная в Госбюджет налоговыми органами в мае (на 29 мая), составила 5 млрд. 332,7 млн. грн. при плане 7 млрд. 543,6 млн. грн.

*** Ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК в интервью газете «Экономические известия» сообщил, что ГНАУ обратилась в Министерство финансов «с просьбой сократить план поступлений в мае почти на миллиард» (пока неизвестно, согласился ли Минфин с такой корректировкой плана налоговых поступлений - УНИАН).

В начале мая председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН сообщал, что Налоговая администрация подала в Минфин предложения относительно изменения плановых показателей сбора налоговых платежей в разрезе отдельных месяцев, а также плановых поступлений платежей по отдельным регионам.

«У нас есть претензии к Министерству финансов по данному направлению относительно планирования показателей, - сказал тогда А.БРЕЗВИН. - Мы имеем свои предложения, чтобы прогнозные месячные налоговые поступления и, соответственно, задания ГНАУ устанавливались более равномерно».