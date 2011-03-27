В Трускавце открыли 5-звездную гостиницу к Евро-2012

В Трускавце на Львовщине открыли новую пятизвездочную гостиницу премиум-класса «Royal Grand Hotel».

Как передает корреспондент УНИАН, это событие непосредственно связано с выполнением Государственной программы подготовки к Евро-2012.

Участие в торжественном открытии гостиницы приняли руководители Трускавца и Львовской области, ведущие туроператоры СНГ.

«В этой гостинице можно отдохнуть и полечиться, здесь все обустроено для разных категорий людей. Сюда не вложена ни одна копейки бюджетных средств. Важно, что государство создает положительный инвестиционный климат для такого бизнеса. И именно таких людей, которые реально делают дела, будет поддерживать власть», - отметил во время церемонии торжественного открытия председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК.

Он также сообщил, что даст отдельное поручение, чтобы рабочая комиссия по приему в эксплуатацию этого заведения, сделала все, чтобы он заработал на протяжении десяти дней.

Справка УНИАН. Гостиница на 137 номеров построена на базе комплекса «SPA - Женева», который уже много лет принимает посетителей со всех уголков Украины и мира. Открытие новой гостиницы непосредственно связано с выполнением Государственной программы подготовки к Евро-2012.

Новая гостиница предоставляет клиентам широкий выбор изысканных представительских номеров. Гостиница имеет мощную лечебную базу, бальнеологический и SPA - центры с широким спектром услуг. Профессиональный подход, новейшее оборудование и ведущие косметологические линии позволят за считанные дни возобновить здоровье и красоту клиентов.