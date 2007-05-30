Апелляционный суд «отдал» внутренние войска Ющенко

Киевский апелляционный административный суд вчера своим решением вернул внутренние войска в подчинение президента Виктора Ющенко, пишет Коммерсант-Украина. Между тем начальник главного управления МВД в Автономной республике Крым Анатолий Могилев продолжает заявлять, что ВВ по-прежнему остаются в подчинении МВД. По мнению экспертов, данный вопрос может стать предметом еще одних политических договоренностей, предполагает издание.

Апелляционный административный суд приостановил решение Соломенского райсуда Киева, который, в свою очередь, приостановил действие указа Виктора Ющенко "О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины" . Напомним, что свои действия по переподчинению внутренних войск Виктор Ющенко обосновывал необходимостью "предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам", а также желанием не допустить использование внутренних войск МВД "в интересах определенных политических сил".

Коммерсант приводит мнение директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, который называет намерение Виктора Ющенко взять под свой контроль внутренние войска "не очень конструктивным". "Это напоминает Древний Рим, когда император пытался приблизить к себе командира преторианской гвардии, чтобы обеспечить себе покой и порядок», - сказал Бадрак.