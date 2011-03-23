За зарплату «в конвертах» возбудили уголовное дело

Прокуратурой Краснозаводского района Харькова возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который платил подчиненным зарплату «в конвертах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что предприниматель с сентября 2008 года по декабрь 2010 года организовал работу швейного цеха, используя наемный труд четырех швей и подсобных рабочих без заключения трудовых договоров.

Уголовное дело возбуждено по факту грубого нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное следствие.