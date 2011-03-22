Литвин: фактически, теневой рынок земли в Украине уже есть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что иностранцы не должны иметь права покупки украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он заявил в интервью газете "Известия в Украине" (№48 от 22 марта).

"Убежден, продавать иностранцам земли сельскохозяйственного назначения ни в коем случае нельзя. В аренду она сегодня и так сдается. Но вопрос в том, что платят за паи. Если бы мы знали рыночную стоимость земли, то арендная плата резко бы выросла. Сегодня же она занижена в несколько раз, даже исходя из указа президента о том, что нужно отдавать 3 процента от стоимости земельного пая. Тем более что сейчас только около 30 процентов стоимости аренды земли оплачивается деньгами. Все остальное — натуроплата. А она может начисляться по-разному. Могут дать тонну зерна, оценив ее по экспортным расценкам. А могут расплатиться, исходя из внутренней цены. Разница, между тем, ощутимая", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он считает, что фактически, теневой рынок земли в Украине уже есть.

По мнению главы парламента нужно четко оговорить, как и кому собственник может продавать землю и какова в этом роль государства. По словам В.ЛИТВИН, необходимо провести инвентаризацию земли, составить реестр собственников, вернуть "все, что незаконно прибрано к рукам", сделать реальную оценку земель.

Также он высказал мнение, что средняя по стране стоимость гектара земли — 12 тыс. грн. — низкая и выгодна тем, кто хочет скупить землю. "По этой цене все украинские земли можно купить примерно за 500 миллиардов долларов. Казалось бы, на первый взгляд, это огромная сумма, но в глобальных масштабах — ничто. Особенно с учетом того, что количество земли не увеличивается. Нужно разработать реальный механизм оценки земли, и не на текущий момент, а на перспективу. Если человек будет знать, что ему принадлежит тот или иной участок, и он может его продать, резко вырастет капитализация земли. У этого рынка есть плюсы и есть минусы. Плюсы надо усилить, минусы — убрать", - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Комментируя мнение губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, который заявил, что олигархи стали возвращать ту землю, которую «нахватали» несколько лет назад и которая не продалась, В.ЛИТВИН отметил: "Я не вижу массовой сдачи земли. На всех столбах вдоль дорог на окраинах Киева и области висят объявления о продаже участков, и я не заметил, чтобы их поснимали, а землю продали. А почему «нахапали» земли и теперь не знают, что с нею делать? Думаю, потому что у людей были шальные деньги. Они не знали, куда их вложить и вкладывали в недвижимость. А с началом кризиса оказалось, что сложновато платить даже нынешние небольшие налоги за эту землю. К тому же нужны оборотные средства, да и кредиты надо гасить».

«К земельному вопросу нужно подойти без страха, но с трезвым расчетом и пониманием того, что земля для нас — не только и не столько экономическая категория. Это в большей мере социальный, я бы сказал, гуманитарный вопрос, государствообразующий. Вопрос ментальности и образа нашей жизни. Вопрос будущего страны", - заявил председатель ВР.