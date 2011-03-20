В Крыму отмечают 160-летие Исмаила Гаспринского

В Крыму стартовали мероприятия, посвященные к 160-летию со дня рождения крымскотатарского просветителя, писателя, педагога, переводчика и общественного деятеля Исмаила Гаспринского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымскотатарского Меджлиса, организаторами мероприятия выступили Меджлис, Рескомнац АРК, горсовет Акмесджита (г. Симферополя) и Ассоциация крымскотатарских работников образования «Маарифчи».

18 марта к памятнику великого просветителя в Симферополе были возложены цветы. Депутат Верховной Рады АРК Рефат ЧУБАРОВ в своем приветственном слове от имени Меджлиса крымскотатарского народа поблагодарил всех присутствующих и организаторов мероприятия.

Позже в стенах в Крымскотатарской библиотеке им.И.Гаспринского прошло открытие книжно-документальной выставки «Наследие И.Гаспринского».

Мероприятия, посвященные празднованию 160-летия со дня рождения Исмаила Гаспринского, пройдут по всему Крыму

21 марта 2011 года в Бахчисарае состоится торжественная церемония возложения цветов к бюсту И.Гаспринского, с последующим посещением памятных мест, связанных с его жизнью и деятельностью участниками Международной научно-практической конференции ТНУ им.Вернадского, творческой интеллигенцией и общественными деятелями.

23 марта состоится торжественный вечер, посвященный 160-летию И.Гаспринского и концерт мастеров искусств в Крымскотатарсому академическом музыкально-драматическом театре.

24 марта в Крымскотатарском музее искусств откроется мультимедийная презентация: «Исмаил Гаспринский и Крым».

24 марта в Крымскотатарской библиотеке состоятся литературные чтения «Мир Исмаила Гаспринского».

С марта по апрель запланировано проведение конкурса школьных газет «Алеем-и нисван» (Мир женщин), «Алеем-и субьян» (Мир детей).

Также на местных телеканалах будет показаны передачи, посвященные И.Гаспринскому.

На октябрь запланировано проведение Международной научно-практической конференции, посвященной жизни и деятельности И.Гаспринского.

Справка УНИАН. Исмаил Гаспринский родился 21 марта 1851 г. в Крыму, в семье офицера. Умер в сентябре 1914 года в Бахчисарае и похоронен на территории Зынджырлы медресе.

Памятники И.Гаспринскому установлены в Симферополе и Бахчисарае. Именем И.Гаспринского названы улицы, библиотека.