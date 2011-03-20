Бойко посетит Днестровскую ГАЭС

Во вторник, 22 марта, Днестровскую ГАЭС (г. Новоднестровск, Черновицкая область) посетит министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, который проведет на ГАЭС расширенное совещание по ближайшим перспективам этого объекта и введению в эксплуатацию второго гидроагрегата станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам года в своей должности сообщил председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ.

Он отметил, что после катастрофы в Японии на АЭС европейские страны пересматривают свои планы в сфере атомной энергетики, а поэтому значение и важность таких объектов, как Днестровская ГАЭС, растет.

По его словам, в этом году на строительство Днестровской ГАЭС выделены 1 млрд. 900 тыс. грн. Средства направляются на подготовку к вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата станции, строительство водохранилища на 32 млн. куб. м – 500 млн. грн.

Также 60 млн. будут направлены на социальную сферу Сокирянского района (где расположена станция) и города Новоднестровск. М.ПАПИЕВ также добавил, что введенный в промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС находится в энергетической сети страны, и в прошлом году произвел 50 млн. кВт электроэнергии.

М.ПАПИЕВ отметил, что в 2012 году планируется ввести в эксплуатацию второй гидроагрегат, а в 2013 году – третий. "Когда мы будем иметь три гидроагрегата, это будет самая большая в Европе гидроаккумулирующая станция, а когда осуществим следующие этапы и будем иметь 7 гидроагрегатов, она станет самой большой в мире, – подчеркнул М.ПАПИЕВ. - Это будет объект, благодаря которому нашу область будут воспринимать не только как край туристических возможностей, но и как технологически развитой, индустриальный энергетический край".