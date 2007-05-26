Кто бил следователей СБУ в Генпрокуратуре?

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту избиения 24-25 мая 2007 года следователей и экспертов СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в пресс-центре, 24-25 мая 2007 года в отношении членов оперативно-следственной группы Службы безопасности Украины, которые находились в помещении Генеральной прокуратуры Украины и исполняли свои служебные обязанности, депутатами - представителями коалиции, которых сопровождали работники милиции специального назначения, были совершены незаконные насильственные действия». «Следователям и экспертам СБУ нанесены телесные повреждения, у них отобраны чемодан для криминалистической экспертизы и видеокамера», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело.