В СБУ считают перегревом заявление Партии регионов о физическом устранении Цушко

В Службе безопасности Украины называют абсурдом заявление Партии регионов о подготовке физического уничтожения министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь руководителя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Это абсурд. По-видимому, кому-то горячее солнце напекло сильно голову», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов заявила, что готовится физическое уничтожение В.ЦУШКО. По данным Партии регионов разработан план, который «включает в себя возбуждение по надуманным обстоятельствам уголовного дела, препятствование выполнению возложенных на него обязанностей, многочисленные вызовы на допросы. После чего следователями СБУ должно быть вынесено постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде взятия под стражу и тому подобное». Также, заявляет Партия регионов, «разработан другой план, которым предусматривается физическое уничтожение Василия ЦУШКО под видом бытового случая, дорожно-транспортного происшествия, ухудшения здоровья».